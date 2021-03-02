Redmi K20 получает стабильную ОС Android 11

Xiaomi начала выпуск обновления для смартфона Redmi K20. Изначально, устройство поставлялось с MIUI 10 на базе Android 9 Pie, после чего буквально через месяц получил обновление до Android 10.

Новое обновление с версией V12.1.1.0.RFJCNXM уже доступно в Китае. Размер обновления составляет 2,6 ГБ. Обновление включает также исправление безопасности от февраля 2021 года. Обновление содержит стандартные функции и возможности Android. К сведению, Redmi K20 Pro еще не получил данное обновление. На данный компания Xiaomi не планирует выпускать обновление для других регионов, например для Индии и Европы, пока разработчики не удостоверятся в том, что нет сбоев и ошибок.
Комментарии и отзывы Redmi K20
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