Redmi K30 Pro официально представлен

Официально представлен новый флагманский смартфон Redmi K30 Pro, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и обладает очень мощной начинкой. Начнем с того, что в основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 865, который обладает небывалой производительностью и может запускать абсолютно любые игры на максимальных настройках графики. В этом плане производитель решил не экономить и поставить самое лучшее, что есть на рынке. Также порадовала система камер, которая снимает хорошо и имеет уникальный дизайн. Кроме того, стоимость этого флагмана всего 425 долларов, что весьма доступно по современным меркам. Ждем официальный релиз в России, чтобы узнать стоимость в рублях и тогда уже говорить о конкурентах.