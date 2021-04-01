Redmi K30S Ultra получил обновление Android 11 в Китае

Китайский гигант смартфонов Xiaomi выпустила обновление до Android 11 для смартфона Redmi K30S Ultra. Обновление OTA с версией прошивки V12.1.1.0.RJDCNXM развертывается для пользователей Redmi K30S Ultra в Китае. Это обновление содержит стабильную версию MIUI на базе Android 11. Также это обновление включает в себя интерфейс MIUI 12.1, но это все еще не последняя версия MIUI 12.5.

По сравнению с этим Xiaomi Mi 9 SE, устройство двухлетней давности, уже получила стабильное обновление MIUI 12.5 в Китае. В последнее время Xiaomi начала стабильное развертывание этого нового инкрементального пользовательского интерфейса в своей стране, и такие устройства, как Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 11, являются одними из первых.

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