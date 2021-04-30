Redmi K40 Game Enhanced Edition мгновенно стал хитом продаж

Бренд Redmi похвастался успехами игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, который сегодня появился в розничной продаже. Сообщается, что всего за одну минуту с начала продаж было продано 100 000 устройств. Столь высокий ажиотаж неудивителен, ведь перед нами самый доступный геймерский смартфон. Его базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена всего в 310 долларов.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой быстрой зарядки на 67-Вт и батареей ёмкостью 5065 мАч.