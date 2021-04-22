Redmi K40 Game Enhanced Edition набрал 724 495 баллов в AnTuTu

Xiaomi подтвердила, что компания готова выпустить новый смартфон в линейке Redmi K40, который станет игровым устройством. В преддверии запуска Redmi K40 Game Enhanced Edition 27 апреля в Китае, устройство побывала в тесте производительности AnTuTu.

Redmi K40 Game Enhanced Edition будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200. Процессор выполнен с использованием 6-нм узла и включает в себя одно ядро ​​Cortex A78 с тактовой частотой 3 ГГц, три ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Теперь компания раскрыла оценку производительности смартфона в тесте AnTuTu. Redmi K40 Game Enhanced Edition набрал 724 495 баллов, это означает, что смартфон мощнее, чем Vivo X60 Pro с процессором Snapdragon 870.