Redmi K40 Pro не получит экран-водопад

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что в ближайшее время смартфоны бренда Redmi не получат изогнутый дисплей («экран-водопад»). Предполагается, что главная причина – цена, ведь такая продвинутая особенностью делает стоимость продукта выше. По этой же причине, как сообщают недавние слухи, в смартфоне не будет фирменной для серии выдвижной фронтальной камеры.

Также устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядок.
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