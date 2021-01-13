Redmi K40 будет работать на MediaTek Dimensity

Несколько дней назад MediaTek запланировал мероприятие на 20 января, чтобы представить свой новейший флагманский мобильный чипсет. Ожидается, что этот будет система на чипе на 6-нм серии Dimensity, о которой компания говорила еще в ноябре 2020 года. Теперь, перед официальным анонсом, в компании Redmi подтвердила, что смартфон Redmi K40 работает на этом чипе MediaTek Dimensity, но модель уточнять не стали. Вероятно, речь идет о MediaTek Dimensity 1000+ нового поколения или даже о совершенно новой системе на чипе. Будем ожидать официального анонса и тогда можно будет говорить о возможностях нового процессора, но пока что, даже после получения официальной информации, всё это выглядит предельно непонятно и странно. Почему отказались от Qualcomm Snapdragon 888?