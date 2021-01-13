Redmi K40 будет работать на MediaTek Dimensity

Несколько дней назад MediaTek запланировал мероприятие на 20 января, чтобы представить свой новейший флагманский мобильный чипсет. Ожидается, что этот будет система на чипе на 6-нм серии Dimensity, о которой компания говорила еще в ноябре 2020 года. Теперь, перед официальным анонсом, в компании Redmi подтвердила, что смартфон Redmi K40 работает на этом чипе MediaTek Dimensity, но модель уточнять не стали. Вероятно, речь идет о MediaTek Dimensity 1000+ нового поколения или даже о совершенно новой системе на чипе. Будем ожидать официального анонса и тогда можно будет говорить о возможностях нового процессора, но пока что, даже после получения официальной информации, всё это выглядит предельно непонятно и странно. Почему отказались от Qualcomm Snapdragon 888?

Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
Объявлена дата выхода флагмана iQOO 7

Компания IQOO объявила о том, что официальная презентация флагманского смартфона iQOO 7 состоится 11 янва...
Samsung Galaxy M12 засветилась в Geekbench

Компания Samsung работает над выпуском смартфона Galaxy M12. Теперь новинка засветилась на платформе тест...
Redmi 9 Prime получил обновление MIUI 12 в Индии

Смартфон Redmi 9 Prime начал получать обновление MIUI 12 в Индии. ...
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
ZTE Axon 20 5G появился в мировой продаж...
ZTE Axon 20 5G появился в мировой продажКомпания ZTE дала старт мировым продажам смартфона Axon 20 5G с подэкранной камерой, который вышел в Кита...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gami...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF GamiКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дю...
Оперативная память XPG Spectrix D50 Xtre...
Оперативная память XPG Spectrix D50 XtreКомпания ADATA является одним из лидеров среди производителей модулей памяти, флеш-памяти и мобильных акс...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90Компания Huawei представила новые чипы с поддержкой 5G. Kirin 9000 и 9000E основаны на 5 нм техпроцессе. ...
Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G показа...
Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G показа Компания Ulefone опубликовала видео со смартфоном Armor 10 5G, который должен стать первой на рынке защ...
Oppo Reno5 Pro + 5G появился в списке Ge...
Oppo Reno5 Pro + 5G появился в списке GeБуквально на днях, Oppo анонсировала в Китае два своих новых смартфона Reno5 и Reno5 Pro. Также компания ...
Cougar представила игровое кресло Explor...
Cougar представила игровое кресло ExplorИгровое кресло Cougar Explore S Gaming сочетает в себе комфорт и долговечность. Кресло выполнено в фирмен...
ZOTAC представила видеокарты GeForce RTX...
ZOTAC представила видеокарты GeForce RTXКомпания ZOTAC расширяет ассортимент видеокарт GeForce RTX 30 представив новую линейку PGF, представленну...
Представлен ноутбук ASUS Adolbook13 2021...
Представлен ноутбук ASUS Adolbook13 2021Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью Adolbook13 2021, которая может похвастат...
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной ...
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной Каждый раз перед началом уборки приходится выбирать между тем, чтобы продолжать находиться в пыли или все...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-032401...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-032401Не так давно компания Razer провела обновление линейки игровых наушников BlackShark, выпустив сразу две м...
EVGA представила две видеокарты серии Ge...
EVGA представила две видеокарты серии GeКомпания EVGA представила две видеокарты серии RTX 3060 Ti: EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 и EVGA GeForce ...
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor