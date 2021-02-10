Redmi K40 может получить процессор Snapdragon 870

Redmi официально подтвердила, что 25 февраля компания выпустит флагманский смартфон следующего поколения - Redmi K40. Теперь, перед официальным запуском, информация об устройстве появилась в сети.

Опубликованные скриншоты в сети показали, что одна из основных различий между редми К40 и К40 редми Pro является процессор. Стандартная модель работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 870, а версия Pro будет работать на процессоре Snapdragon 888. Обе модели - Redmi K40 и K40 Pro имеют схожий тип дисплея на 6.81 дюймов из AMOLED панели, которая поддерживает разрешение экрана 1440p с частотой обновления 120 герц. Оба смартфона будут оснащены 108-мегапиксельным основным датчиком и 30-мегапиксельным датчиком для селфи съемок.