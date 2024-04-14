Redmi K40 обновили до HyperOS

Компания Xiaomi объявила о выпуске бета-версии фирменной операционной системы HyperOS на основе Android 14 для китайских пользователей смартфонов Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro Plus. Апдейт привносит не только нововведения ОС, но и апрельский патч безопасности. Когда выйдут стабильная и финальная версии обновления, пока не сообщается.

Напомним, что выпущенный в 2021 году Redmi K40 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.
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