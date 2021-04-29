Redmi K40 получил новый цветовой вариант Ink Feather

В феврале серия смартфонов Redmi K40 была официально запущена в Китае. Теперь смартфон Redmi K40 был выпущен в новом цветовом варианте Ink Feather.

Согласно официальным данным, компания приложила дополнительные усилия, чтобы добиться нового дизайна задней панели смартфона. Новая версия смартфона Redmi K40 в цветовом варианте Ink Feather получил такую же цену без изменении, как и другие варианты цвета смартфона Redmi K40.

Redmi K40 стремится стать относительно доступным флагманом, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 и аккумулятором емкостью 4520 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Он также тонкий и легкий, весит 196 грамм и имеет толщину всего 7,8 мм. Дисплей телефона представляет собой панель E4 AMOLED, которая поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц. Ещё модуль задней камеры представляет собой 48-мегапиксельную систему с тремя объективами, которая включает в себя 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельную телеобъективу.