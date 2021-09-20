Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ сильно подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K40 в топовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. На JD.com аппарат можно купить за 370 долларов, хотя на старте продаж за данный вариант просили 420 долларов. Любопытно, что версия с 8/256 ГБ памяти стоит дороже, а с 8/128 ГБ дешевле на 31 доллар.

Напомним, что Redmi K40 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.