Redmi K40 скоро получит финальную версию MIUI 14

Компания Xiaomi опубликовала список второй волны смартфонов, которые будут обновлены до фирменной прошивки MIUI 14. Итак, до конца марта апдейт получат смартфоны Xiaomi Mix 4, Xiaomi 12X, Xiaomi 11, 11 Ultra и 11 Lite, Xiaomi 10S, Xiaomi Civi 1S и Civi 2. Смартфоны Redmi K40, K40 Pro и K40S, Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 5G, Note 12 Explorer Edition и Trendy Edition, Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+ и 11E, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro и Note11 Pro+. Заметим ,что часть из этих моделей получат прошивку на основе ОС Android 13, а другая часть – на Android 12. Сроки выхода актуальны для Китая, глобальные версию будут обновлены позже.