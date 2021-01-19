Redmi K40 выйдет на новом процессоре

Ожидается, что сотрудники компании Redmi официально представят смартфоны серии Redmi K40 в следующем месяце. А сегодня аналитик из Китая сообщил, что в линейку войдут две модели, которые получат название Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Также стоит напомнить, что на прошлой неделе Redmi сообщила, что будущий смартфон компании будет собран на базе Snapdragon 888 SoC и будет стоить 450 долларов. Новая утечка подтверждает, что производитель сразу выпустит ещё и Redmi K40 Pro, цена которого пока что не раскрывается. Будем надеяться, что производитель достаточно долго продумывал свои новые флагманы, и конечный результат порадует потенциальных покупателей. Ведь низкая стоимость смартфона это хорошо, но производительность и качество тоже важны.