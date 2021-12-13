Redmi K50 Game Enhanced Edition готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что китайские регуляторы одобрили выход смартфона Redmi K50 Game Enhanced Edition на базе процессора MediaTek Dimensity 9000. Также в линейку войдет модель Redmi K50 Pro на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 1 и Redmi K50 Game Enhanced Edition на Dimensity 7000, но он будет продаваться только в Китае.

Redmi K50 Game Enhanced Edition также прочат OLED-экран с разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор большой ёмкости, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамики JBL.
Комментарии и отзывы Redmi K50 Game Enhanced Edition
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