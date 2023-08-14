Redmi K60 Extreme Edition показали на пресс-фото

За несколько часов до официальной презентации компания Xiaomi опубликовала новое фото и раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K60 Extreme Edition. Сообщается, что аппарат получит поддержку высокоточного позиционирования PPP Beidou.

Ранее было подтверждено использование тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и двойного оптического стабилизатора OIS + EIS, топовой 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графикой Mali-G715 Immortalis MC11, OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти, полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержки 120-Вт быстрой зарядки и мощного вибромотора.