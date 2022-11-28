Redmi K60 получит процессор Snapdragon 8 Gen 2

Заслуживающий доверия информатор Каспер Скржипек раскрыл подробности о смартфонах серии Redmi K60, в которую войдут модели Redmi K60, Redmi K60 Pro и Redmi K60E. Стандартный Redmi K60 получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, старшую Redmi K60 Pro оснастят Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Redmi K60E – Mediatek Dimensity 9200 или Dimensity 8200. Последнему также приписывают наличие OLED-экрана с разрешением 1,5К, основной камеры разрешением 48 Мп и поддержки проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Redmi K60 сможет похвастаться OLED-дисплеем с разрешением 2K, тыльной камеры с 64-Мп главным модулем и поддержкой беспроводной зарядки на 30 Вт. Наконец, Redmi K60 Pro прочат панель OLED 2K, 50-Мп основную камеру, поддержку 120-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок.