Redmi K60 с 512 ГБ памяти подешевел до 440 долларов

Компания Xiaomi снизила цены на старшие версии смартфона Redmi K60 в Китае – они подешевели примерно на 45 долларов. Теперь вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти стоит 440 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти – 480 долларов.

Напомним, что Redmi K60 характеризуется оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт и 30 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-экраном с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, адаптером Bluetooth 5.3 и Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».