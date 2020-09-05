Redmi Note 10 показали на качественном рендере

Китайские источники поделились качественным изображением ожидаемого смартфона Redmi Note 10, который еще не был представлен официально. Авторитетный Мукул Шарма уже успел положительно высказаться о достоверности данного рендера. Отметим врезанную в экран фронтальную камеру с одним модулем, круглый блок основной 48-Мп камеры с тремя модулями и отсутствие сканера отпечатка на задней панели.

Предыдущие слухи прочили смартфону чипсет MediaTek Dimensity 820 5G, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 10, IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 12 Мп.
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