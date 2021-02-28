Redmi Note 10 показали на новом фото и видео

В сеть утекло рекламное видео смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которого состоится 4 марта. Также источники опубликовали новую фотографию, подтверждающую наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 678, 6,43-дюймового AMOLED-дисплея, тыльной квадрокамеры с модулями разрешением 48 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Согласно предыдущей утечке, базовая версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти будет стоить в Индии 16000 рупий или около 16000 рублей по актуальному курсу. Если брать в расчет местные налоги, официальная цена окажется на уровне 14 тысяч.
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