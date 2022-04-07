Redmi Note 11 Pro+ 5G появился в европейской продаже

Компания Xiaomi дала старт европейским продажам смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G, международная версия которого была представлена чуть больше недели назад. Сейчас новинка доступна со скидкой за 380, 430 и 450 евро в версиях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно. Также первые покупатели бесплатно получат беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro, которые сами по себе оценены в 70 евро.

Смартфон характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 920, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, и яркостью 1200 кд/м², фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, стереодинамиками JBL с поддержкой Dolby Atmo, поддержкой 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.