Redmi Note 11 Pro обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки HyperOS на базе операционной системы Android 13 для глобальной версии смартфона Redmi Note 11 Pro 4G. Пока апдейт доступен только для участников программы бета-теста Mi Pilots, но в ближайшее время HyperOS смогут опробовать и остальные пользователи Redmi Note 11 Pro. Помимо всех нововведений прошивка несет в себе февральский патч безопасности.

Напомним, что представленный в 2022 году Redmi Note 11 Pro изначально поставлялся с предустановленной прошивкой MIUI 13 на базе ОС Android 11. Смартфон оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов), 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.