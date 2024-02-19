Redmi Note 11 Pro обновили до HyperOS

Напомним, что представленный в 2022 году Redmi Note 11 Pro изначально поставлялся с предустановленной прошивкой MIUI 13 на базе ОС Android 11. Смартфон оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов), 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.