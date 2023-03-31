Redmi Note 12 Pro+ уже подешевел в Европе

Сетевые источники сообщают, что выпущенный в Европе всего неделю назад смартфон Redmi Note 12 Pro+ уже успел подешеветь. Если на старте продаж за него просили от 500 евро, то теперь на eBay его можно приобрести за 429 евро. В некоторых магазинах смартфон и вовсе предлагается за 412 евро. В то же время Xiaomi 12T Pro подорожал на европейском рынке до 550 евро.

Напомним, что Redmi Note 12 Pro+ оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки.
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