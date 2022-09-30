Redmi Note 12 c 210-Вт зарядкой засветился в Китае

Сетевые источники сообщают, что в Китае прошли сертификацию сразу три версии смартфона Redmi Note 12. И если о Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro, было известно ранее, то появление Redmi Note 12 Pro+ стало сюрпризом. Дело в том, что первые две модели поддерживают быструю проводную зарядки мощностью 67 Вт и 120 Вт, а вот старшая модель получит невероятную зарядку на 210 Вт! По словам источника, она заряжает смартфон всего за 10-15 минут. Сейчас рекорд остается за смартфонами iQOO 10 Pro, который поддерживает 200-Вт зарядку. Выход линейки Redmi Note 12 ожидается до начала популярной распродажи 11.11.