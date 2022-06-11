Redmi Note 12 получит SoC Snapdragon 7 Gen 1

Известный достоверными утечками китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 12, который еще не был представлен официально. По его словам, аппарат выпустят до конца года в Индии. Смартфон получит плоский дисплей с высокой частотой обновления изображения, основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и горизонтальной светодиодной вспышкой, а также новенькую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Помимо базовой модели, в линейку войдут более продвинутые Redmi 12 Pro и Pro+. Ранее компания Redmi объявила, что будет выпускать обновления линейки Redmi Note два раза в год.