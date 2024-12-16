Redmi Note 13 Pro 5G начали обновлять до глобальной HyperOS 2

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной прошивки HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15 для пользователей Redmi Note 13 Pro 5G из Европы. Апдейт размером 5,5 ГБ распространяется «по воздуху». Предполагается, что в ближайшее время обновление придет на другие смартфоны серии Redmi Note 13 и POCO X6.

Напомним, что в оснащение Redmi Note 13 Pro 5G входит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 200-Мп основная и 16-Мп фронтальная камеры, тыльная панель из матового стекла AG, батарея ёмкостью 5100 мАч и 67-Вт проводная быстрая зарядка.