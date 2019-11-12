Redmi Note 6 Pro обновили до стабильной глобальной MIUI 11

Популярный смартфон Redmi Note 6 Pro изначально вышел с операционной системой Android 8.1 Oreo и фирменной оболочкой MIUI 10, а в мае этого года получил MIUI 10.3 на Android 9 Pie. Сегодня стало известно, что Xiaomi выпустила для него стабильную глобальную прошивку MIUI 11. Она базируется на Android 9 Pie. Прошивка MIUI 11.0.1.0.PEKMIXM весит 565 МБ.

Напомним, что представленный прошлой осенью смартфон оснащается 6,26 дюймовым дисплеем с разрешение Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, который занимает 86% площади передней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп с разблокировкой по лицу, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также 3,5 мм разъемом для наушников.