Redmi Note 7 переживает самые разные трудности

Некоторое время назад в сети появилась анимация, на которой глава компании Xiaomi разбивает грецкие орехи при помощи смартфона Redmi Note 7. Оказалось, что подобные вещи лучше работают на пиар нового продукта, чем любые рекламные акции или что-то в таком духе. Так что создатели продукта решили повторить ситуацию и показали новые видео, на которых устройство бросают по ступенькам и даже используют как платформу для роликов. Смартфон все эти испытания пережил, хотя в реальной жизни вы, скорее всего, так тестировать свой смартфон не захотите — вдруг не выдержит и треснет. В гарантию такое устройство уже не отнесешь, так как ремонтировать бесплатно вам его точно не станут после таких вот издевательств. Да и купить Redmi Note 7 нельзя.