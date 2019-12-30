Redmi Note 8 Pro мог быть похожим на Google Pixel

Авторитетный китайский инсайдер @AndroidSaint поделился довольно странным изображением одного из популярных смартфонов линейки Redmi. По фото ничего не поймешь, но источник утверждает, что уже после релиза Redmi Note 8 Pro в Xiaomi разработали соответствующий чехол, который делает смартфон сильно похожим на флагманы Google Pixel. Но после выхода Google Pixel 4 китайцы решили не выпускать данный аксессуар. Напомним, что по состоянию на начало декабря общие продажи смартфонов серии Redmi Note 8 составили 10 миллионов экземпляров.