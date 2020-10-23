Redmi Note 8T получил прошивку MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для глобальной версии смартфона Redmi Note 8T. Прошивка под номером 12.0.1.0.QCXMIXM построена на базе операционной системе Android 10 и несет в себе октябрьский патч безопасности Android. Владельцы европейской и российской версии получат апдейт чуть позже.

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
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