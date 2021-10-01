Redmi Note 9 5G обновили до MIUI 12.5 Enhanced Edition

Компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition для смартфонов Redmi Note 9 5G, Redmi Note 10 5G и Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Напомним, что данная версия оболочки устраняет ошибки, а также может похвастаться на 15% меньшей нагрузкой на чипсет и на 8% меньшим энергопотреблением. Пока прошивки с номерами V12.5.1.0.RKSCNXM, V12.5.7.0.RJECNXM и V12.5.4.0.RJVCNXM доступны только для китайских пользователей, но релиз международных версий уже не за горами.

Напомним, что Redmi Note 9 5G характеризуется 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 800U с поддержкой сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, врезанной в экран 13-Мп фронтальной камерой, батареей на 5000 мАч, боковым дактилоскопом, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 5G
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