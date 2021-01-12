Redmi Note 9 Pro 5G обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение фирменной прошивки MIUI 12.5 на базе Android 11 для смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Речь идет о закрытом бета-тестировании для китайских пользователей. Напомним, что представленный в ноябре прошлого года Redmi Note 9 Pro 5G доступен в Европе под названием Xiaomi Mi 10T Lite 5G, а в Индии как Xiaomi Mi 10i 5G.

Среди главных особенностей смартфона можно отметить 6,67-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 750G, батарею ёмкостью 4820 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
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