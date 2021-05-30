Redmi Note 9 Pro 5G обновили до стабильной MIUI 12.5

Среди главных особенностей Redmi Note 9 Pro 5G можно отметить 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, аккумулятор ёмкостью 4820 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.
Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Речь идет о китайской версии устройства. В остальном мире, напомним, аппарат вышел под названием Xiaomi Mi 10i.