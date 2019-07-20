Одного заряда Redmi Power Bank 20 000 хватит на то, чтобы 3,5 раза «заправить» Redmi Note 7, 5,3 раза — Mi9, 3,5 раза — Redmi K20 и 4,8 раза — iPhone XS. Конструкция пауэрбанка предусматривает несколько степеней защиты от скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания.Redmi Power Bank 20 000 получил вдвое большую ёмкость АКБ и поддержку сразу нескольких значений выходного тока: от 12,24 Вт до 18 Вт. В отличие от младшей модели, новинка поддерживает функцию быстрой зарядки мощность 18 Вт для пополнения собственной ёмкости.Стоимость новой модели составит 20 долларов.