Redmi Turbo 3 сразу стал хитом продаж

Компания Xiaomi сегодня выпустила в продажу смартфон Redmi Turbo 3, представленный несколько дней назад. Как это обычно бывает с устройствами от Xiaomi, новинка мгновенно стала бестселлером. В данном случае речь идет о ценовой категории от 275 до 415 долларов.

Напомним, что Redmi Turbo 3 оснащается сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600, объектив с диафрагмой F/1,59 и оптическая стабилизация изображения) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), суббфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 500 нит и пиковой яркостью 2400 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой от влаги (IP64), модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.