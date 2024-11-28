Redmi Turbo 4 Pro получит батарею рекордной ёмкости

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого может состояться в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Elite, которая станет урезанной версией флагманского процессора, батарею с рекордной для Xiaomi ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и стеклянную тыльную панель.

Напомним, что модель предыдущего поколения Redmi Turbo 3 оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки и корпусом толщиной 7,8 мм.