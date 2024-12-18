Redmi Turbo 4 Pro получит ёмкий аккумулятор и 100-Вт зарядку

Недавно в сети появилась информация, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит батарею ёмкостью 7000 мАч и поддержку 100-Вт зарядки. Как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, в результате тестирования было отмечено повышение температуры во время зарядки. По данным источника, производитель может остановиться на варианте с аккумулятором ёмкостью минимум 6500 мАч и мощностью зарядки 100 Вт. Также смартфону приписывают наличие еще не представленной суббфлагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Напомним, что предшественник в лице Redmi Turbo 3 был выпущен весной прошлого года. Он получил АКБ на 5000 мАч и поддержку 90-Вт зарядки.