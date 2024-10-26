Redmi Turbo 4 получит аккумулятор нового поколения

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Redmi Turbo 4 и Redmi Turbo 4 Pro, выход которых ожидается в первой половине следующего года. Утверждается, что стандартная модель будет основана на мощной платформе MediaTek Dimensity 8400, а старшая – на еще не представленном официально Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Обе модели оснастят плоскими дисплеями с разрешением 1.5K и кремний-углеродными аккумуляторами ёмкостью более 6000 мАч. В глобальную продажу новинки поступят под названиями POCO F7 и POCO F7 Pro соответственно.