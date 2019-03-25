Redmi не готова выпускать смартфон на Snapdragon 855

Китайская компания Redmi, которая с недавних пор стала отдельной компанией и больше не делает продукты под брендом Xiaomi, не планирует в ближайшем будущем выпускать смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Дело в том, что этот процессор стоит довольно больших денег и подходит исключительно для флагманских устройств, но у бренда немного другие планы на линейку своих устройств. Видимо, пока что Redmi делать флагманы не хочет, а сфокусирует свое внимание на устройствах среднего или начального класса, чтобы привлечь больше пользователей к своей продукции. А уже потом, когда будет армия фанатов, можно будет говорить о запуске чего-то более мощного. К тому моменту нам покажут уже новый мобильный процессор топового уровня.