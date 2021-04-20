Redmi представит K40 27 апреля

На просторах интернета уже какое-то время ходят слухи о смартфоне Redmi K40, который должен получить производительную начинку, качественную камеру и прочие особенности, которые позволят устройству конкурировать с другими флагманами благодаря более низкой стоимости. Теперь в сети появился официальный постер смартфона Redmi K40, на котором указано, что уже совсем скоро, 27 апреля, производитель будет проводить официальное мероприятие, в ходе которого пользователям покажут новый флагман и расскажут о его особенностях. К сожалению, пока что говорить даже примерно о стоимости данного смартфона рано, так как производитель еще ничего на этот счёт не говорит, а верить слухам из сети не хочется. Возможно, устройство действительно будет крайне доступным.