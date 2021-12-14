Регулируемый стол CHAKRAM

Chakram - это стол с электрической регулировкой по высоте, который может удовлетворить любые ваши текущие и будущие потребности. Он мощный, инновационный, красиво оформленный и простой в использовании. Любите ли вы время от времени вставать, чтобы размяться или нуждаетесь в том, чтобы ваш стол был идеальной высоты для наилучшей игровой производительности, Chakram отлично подойдет. Он полностью настраиваемый, поэтому вы можете выбрать именно то положение, которое захотите.

Квадратная трехступенчатая конструкция рамы для ног обеспечивает оптимальную устойчивость на любой высоте. На каждой из двух Т-образных ножек установлен высокопроизводительный двигатель, который позволяет подниматься с минимальной высоты 25,5 дюймов (65 см) до максимальной высоты 51,5 дюйма (131 см). Полностью выдвинутый стол подходит для человека ростом 201 см. Двигаясь со скоростью 3,2 см / с, он может перемещаться сверху вниз за 20 секунд, это означает, что ваша работа не будет прервана по пустякам.

Комментарии и отзывы CHAKRAM
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