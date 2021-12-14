Регулируемый стол CHAKRAM

Квадратная трехступенчатая конструкция рамы для ног обеспечивает оптимальную устойчивость на любой высоте. На каждой из двух Т-образных ножек установлен высокопроизводительный двигатель, который позволяет подниматься с минимальной высоты 25,5 дюймов (65 см) до максимальной высоты 51,5 дюйма (131 см). Полностью выдвинутый стол подходит для человека ростом 201 см. Двигаясь со скоростью 3,2 см / с, он может перемещаться сверху вниз за 20 секунд, это означает, что ваша работа не будет прервана по пустякам.