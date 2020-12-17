Релиз Android 11 на OnePlus 7 и 7T перенесли

Прошло некоторое время с тех пор, как Android 11 вышел на рынок, и производители смартфонов сейчас работают над развертыванием столь ожидаемого обновления на своих устройствах. OnePlus уже выпустила обновление OxygenOS на базе операционной системы Android 11 для флагманской линейки OnePlus 8, но вот другим устройствам придется некоторое время подождать, пока эта возможность к ним дойдёт. Следуя плану развития компании, следующими устройствами в очереди, которые получат обновление в этом году, станут OnePlus 7 и 7T. Однако, исходя из новостей можно заключить, что, кажется, обновление Android 11 для этих устройств может быть отложено уже на 2021 год. Всё из-за определенных технических трудностей, которые не позволяют производителю выпустить обновление вовремя.

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