Релиз Galaxy Z Flip 2 отложен

У Samsung не было особых успехов на рынке смартфонов в этом году, но, опять же, ни у кого их не было, возможно, даже у Apple. Чтобы хоть как-то компенсировать потери в бизнесе, производитель начал реорганизовывать некоторые сегменты, чтобы увеличить прибыль в этот тяжелый период. Например, считается, что самым большим и радикальным изменением будет перенос запуска Galaxy S21 в следующем году, но точную дату инсайдеры пока что назвать не могут. Кроме того, хотя раньше инсайдеры уверенно говорили о скором релизе Galaxy Z Flip 2 теперь, как сообщается, продукт выйдет в 2021 году во втором квартале. О релизе других устройств компании пока что информации нет, так что придется дождаться, пока производитель покажет свои гаджеты официально.