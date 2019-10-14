Релиз Huawei Mate X назначен на октябрь

Компания Huawei представила складной Mate X на MWC 2019, но с тех пор запуск устройства несколько раз откладывался. Генеральный директор Huawei, пообещал, что устройство появится в октябре.

В период между открытием и запуском были две основные задержки - первая состояла в том, чтобы отрегулировать прочность и долговечность складного экрана. А вторая состояла в том, что компания оптимизировала пользовательский интерфейс, чтобы лучше использовать складной экран - при внешнем сгибе некоторые приложения могут плохо реагировать на изменение ориентации и использования экрана.

Очевидно, что Huawei хочет устранить все ошибки и проблемы, прежде чем выводить Mate X на рынок, чтобы избежать того, что случилось с Samsung Galaxy Fold. Смартфон был анонсирован с ореинтеровочной ценой около $ 2250.