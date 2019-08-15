Релиз Huawei Mate X снова перенесен

Спустя почти шесть месяцев после того, как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X были впервые продемонстрированы во плоти, гонка все еще продолжается, и один из двух технологических гигантов может фактически предоставить функциональное складное устройство к концу года. Samsung кажется достаточно уверенным, что сможет начать продажи в следующем месяце , потенциальным ранним пользователям Mate X, возможно, придется ждать до ноября.

Конечно, также неудивительно, что такой сложный дизайн требует так много работы по доработке и подготовке, тем более, что кажется, что Huawei изменил оригинальный прототип Mate X, добавив четвертую камеру сзади и уменьшив вес с риском уменьшения срока службы батареи.

В компании уже рассчитывают на выход сиквела Mate X, который может получить дополнительный дисплей. Тыльная панель смартфона может быть оформлена стеклом, а под стекло спрячут еще один экран. Его можно будет использовать для управления какими-то отдельными функциями или для информирования пользователя о времени, погоде, входящих сообщениях и так далее.

Тем временем Huawei настойчиво продвигает коммерческий выпуск Mate X не позднее ноября, чтобы не пропустить праздничный сезон.