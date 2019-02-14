Ремешок Sony wena добавит умные функции любым часам

Sony представила Wena, умный ремешок, который достаточно универсален, чтобы работать практически с любыми часами. Ремешок добавляет современные функции, такие как, уведомления, спортивный мониторинг и функции цифрового кошелька. Новинка имеет ширину в 20 мм, но совместим с креплениями на 18, 20 и 22 мм. Можно выбрать две версии: wena pro и wena active.

Wena pro изготовлен из нержавеющей стали и поставляется в серебристом или черном цвете. Благодаря нестандартным компонентам и установленным платам ремешок остается тонким, несмотря на то, что в нем размещен OLED-дисплей. По словам Sony, оба ремешка способны удерживать заряд аккумуляторов до недели.

Wena active сделана из кремния и поставляется только в черном цвете. Его функции включают в себя GPS и датчик сердцебиения, что делает его пригодным для занятий спортом и активного отдыха.

Sony wena стоит дороже, чем большинство обычных умных часов, таких как Apple Watch Series 4 и Samsung Galaxy Watch. Пока новинка доступна лишь в Великобритании по цене около $ 500.