Ремонт Galaxy S10 очень дорогой

Компания Samsung официально опубликовала информацию о стоимости замены того или иного элемента в смартфонах линейки Galaxy S10. Оказалось, что разбитый смартфон вы отремонтируете примерно за треть стоимости нового устройства. К примеру, за замену дисплея вам нужно будет заплатить 269 долларов. Это достаточно дорого и некоторые смартфоны стоят столько же, сколько замена дисплея у Galaxy S10. Помимо этого, вы можете за 99 долларов заменить тыльную панель смартфона. Если флагман у вас упал, то, скорее всего, вы заплатите за обе стороны устройства и выльется это в 368 долларов. При учете нового смартфона за 900-1100 долларов. Неплохо получается, правда? Видимо, флагман действительно ронять нельзя и стоит сразу купить защитный чехол.