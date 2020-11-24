Рендеры OnePlus 9 Pro просочились

Недавно просочились рендеры OnePlus 9 Pro, показав телефон с дизайном аналогичным Galaxy S20 FE. Теперь генеральный директор OnePlus Пит Лау прокомментировал дизайн.

Топ-менеджер китайского бренда опубликовал в Twitter ответ, который связан с дизайном OnePlus 9 Pro.

Пит Лау: "Ни один дизайн не высечен на камне" можно перевести как означающий, что OnePlus 9 Pro, вероятно, не будет выглядеть так, как изображено на рендерах. Также он подчеркнул, что OnePlus 9 Pro будет очень легким. OnePlus 8 Pro весит 199 граммов, это означает, что его преемник, безусловно будет легче, вероятно, меньше или около 180 граммов.

Ожидается, что OnePlus 9 Pro и его стандартная версия OnePlus 9 будут запущены в марте. Оба телефона будут оснащены флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 875. Они также будут работать под управлением OxygenOS 11 на базе Android 11 из коробки.

Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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