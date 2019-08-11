Рендеры iPad Pro 2019

Японский сайт Macotakara утверждает, что линейка iPad Pro 2019 года «имеет возможность быть выпущенной с тройным объективом». Визуализация моделей iPad Pro модели 2019 демонстрирует те же настройки с тремя объективами, что и линейка iPhone 2019. Кроме того, предстоящий 10,2-дюймовый iPad будет поставляться с модулем с двумя камерами.

Текущие модели iPad Pro поставляются с одной задней камерой, и странно, что в этом году Apple сделала бы огромный шаг к установке с тремя объективами. Тем не менее, установка с двумя камерами и тремя объективами может добавить функции дополненной реальности в линейку iPad.