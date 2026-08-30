Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч

Infinix HOT 70 продолжает линейку доступных смартфонов бренда. Модель получила крупный 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.

При этом производитель добавил несколько не самых типичных для недорогого смартфона решений. Здесь есть отдельная функциональная кнопка, световой индикатор Active Halo, NFC, стереодинамики, защита корпуса IP65 и набор функций Infinix AI. Разберемся подробнее, как все это работает на практике.

Комплектация

Infinix HOT 70 поставляется с хорошим по нынешним меркам комплектом. В коробке находятся смартфон, зарядный адаптер мощностью 45 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, пленка для экрана, скрепка для извлечения SIM-лотка и документация.

Комплектный чехол выполнен с черными боковыми гранями и полупрозрачной задней частью. Вокруг блока камер предусмотрен выступающий бортик, поэтому объективы не касаются поверхности, когда смартфон лежит экраном вверх.

Внешний вид

В России Infinix HOT 70 представлен в черном и серебристом цветах. На других рынках выбор заметно шире, но наиболее яркие варианты до российского рынка официально не добрались.

Корпус полностью пластиковый, задняя панель матовая, а блок камер расположен вертикально в левом верхнем углу.

Внутри блока находится одна из характерных деталей HOT 70 — световой элемент Active Halo. Он используется в качестве дополнительной индикации и может реагировать на зарядку, уведомления и некоторые другие события. Его поведение можно настроить в системе.

Несмотря на аккумулятор емкостью 6000 мАч, смартфон получился относительно тонким. Толщина корпуса составляет около 7,5 мм, вес — 195 г. При диагонали почти 6,8 дюйма компактным аппарат не назвать. Размеры составляют примерно 167,9 × 79,1 мм, поэтому управлять им одной рукой будет удобно не всем.

На правой грани расположились кнопки регулировки громкости и питания. В последнюю встроен сканер отпечатков пальцев. Чуть ниже находится еще одна физическая клавиша, которую можно использовать для быстрого запуска функций.

По умолчанию короткое нажатие связано с AI FlashMemo, а длительное — с ассистентом Folax. При необходимости назначение кнопки можно изменить, в том числе использовать ее для быстрого запуска приложений.

Слева находится полноценный лоток. Одновременно можно установить две Nano-SIM и карту microSD — отказываться от второй SIM ради расширения памяти не придется.

Снизу расположены USB Type-C, микрофон и один из динамиков. Второй канал реализован с использованием разговорного динамика, поэтому HOT 70 поддерживает стереозвук. Разъема 3,5 мм для проводных наушников нет.

Корпус защищен по стандарту IP65. Смартфон не боится пыли и брызг, однако полноценного погружения в воду такая защита не предусматривает.

Дисплей

Infinix HOT 70 получил IPS-дисплей диагональю 6,78 дюйма. Его разрешение составляет 1576 × 720 пикселей, плотность — около 256 PPI.

Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц и частоту опроса сенсорного слоя до 240 Гц. Повышенная герцовка хорошо заметна при прокрутке интерфейса, браузера и социальных сетей. При этом максимальная частота используется не во всех сценариях.

Главный компромисс экрана — разрешение. HD+ для диагонали почти семь дюймов уже недостаточно, чтобы картинка выглядела максимально четкой. Особенно это заметно на мелком тексте и тонких элементах интерфейса. Для видео, социальных сетей и большинства повседневных задач такого разрешения хватает, но Full HD+ здесь смотрелся бы заметно уместнее.

Производитель заявляет яркость до 700 нит в режиме HBM. Для IPS-панели показатель нормальный: смартфоном можно пользоваться на улице, хотя под прямым солнцем экран закономерно уступает AMOLED-панелям по контрастности и читаемости.

В настройках доступны автоматическая регулировка яркости, режим защиты зрения, темная тема, настройка цветовой температуры и несколько вариантов цветопередачи.

Железо и производительность

Основой Infinix HOT 70 стал MediaTek Helio G100 Ultimate. Это восьмиядерный процессор, выполненный по 6-нм техпроцессу. Он включает два производительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 до 2,0 ГГц. За графику отвечает Mali-G57 MC2.

По архитектуре Helio G100 близок к хорошо известному Helio G99. Это уже не новая платформа, но ее производительности по-прежнему достаточно для большинства повседневных задач.

Интерфейс, браузер, социальные сети, навигация и большинство приложений работают без серьезных проблем. В тяжелых программах смартфон может задумываться, но в обычном использовании производительности хватает.

С играми ситуация тоже неплохая. Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty: Mobile и Honor of Kings работают уверенно, тогда как более требовательный Genshin Impact уже требует снижения настроек графики и может демонстрировать просадки частоты кадров.

Плюсом платформы стала стабильность под продолжительной нагрузкой. Helio G100 Ultimate не отличается высоким тепловыделением, поэтому серьезных проблем с перегревом и заметным падением производительности при длительной работе не наблюдается.

В России доступны три версии памяти: 4/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Используется оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. Последнее особенно приятно для недорогой модели — UFS заметно быстрее eMMC, которая все еще встречается в бюджетном сегменте.

Память можно дополнительно расширить картой microSD.

Система и Infinix AI

HOT 70 работает под управлением Android 16 с оболочкой XOS 16. Интерфейс получил множество настроек оформления, жестов и рабочего стола.

Отдельное внимание Infinix уделила функциям искусственного интеллекта. Ассистент Folax умеет работать с информацией на экране, доступны перевод, расшифровка речи, инструменты для работы с текстом и документами. В галерее предусмотрены удаление объектов, бликов и теней, увеличение изображения и другие инструменты обработки.

Для быстрого сохранения информации предусмотрена функция FlashMemo. Она может анализировать содержимое экрана и предлагать дальнейшее действие. Например, сохранить контакт или добавить событие в календарь.

Большинство функций Infinix AI используют облачную обработку, поэтому требуют подключения к интернету. Доступность отдельных возможностей также может зависеть от региона и версии программного обеспечения.

Для версий HOT 70 с 8 ГБ оперативной памяти производитель заявляет до трех крупных обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC и спутниковая навигация с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Смартфон работает в сетях 4G LTE. Поддержки 5G и eSIM нет.

Камера

Несмотря на два объектива на задней панели, полноценная камера у Infinix HOT 70 фактически одна. Основной модуль получил разрешение 50 Мп, диафрагму f/1.9 и фазовую автофокусировку. Второй модуль выполняет вспомогательную функцию.

Ультраширокоугольной камеры и телеобъектива нет.

По умолчанию основная камера объединяет информацию с соседних пикселей и сохраняет фотографии в разрешении около 12,5 Мп. Отдельно доступен режим 50 Мп, однако при обычной съемке большого преимущества в детализации он не дает.

Днем основная камера справляется хорошо. Детализации хватает, автоматика нормально работает с динамическим диапазоном, а фотографии подходят как для хранения, так и для публикации в социальных сетях. Алгоритмы иногда заметно усиливают резкость, а цветопередача может выглядеть немного спокойной.

В сложных сценах с ярким небом и большим количеством зелени смартфон старается сохранить детали и в светлых, и в более темных областях кадра.

Отдельного телевика нет, однако доступен двукратный цифровой зум за счет кропа изображения. При хорошем освещении такой режим можно использовать без слишком заметной потери качества, особенно если фотографии будут просматриваться на экране смартфона.

Ночью качество закономерно снижается. Для съемки предусмотрен отдельный режим «Супер Ночь», который повышает яркость изображения и помогает вытянуть отдельные детали в темных участках.

Портретный режим работает менее уверенно. Разделение объекта и фона не всегда получается аккуратным, особенно вокруг волос и мелких деталей.

Запись видео доступна в разрешении до 2K при 30 кадрах в секунду. В Full HD при 30 кадрах можно использовать электронную стабилизацию, благодаря которой съемка во время ходьбы становится спокойнее.

Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп и объектив f/2.0. Автофокусировки нет, зато предусмотрена собственная вспышка. Для видеозвонков и обычных селфи ее возможностей хватает.

Батарея

В российской версии Infinix HOT 70 установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч. Запаса хватает на полноценный день активной работы, а при более спокойном использовании смартфон способен проработать и дольше.

В тесте непрерывного воспроизведения Full HD-видео на максимальной яркости аппарат проработал немного больше 17 часов.

Поддерживается проводная зарядка мощностью до 45 Вт. Для батареи на 6000 мАч это удачное сочетание, позволяющее сравнительно быстро восполнить запас энергии.

Есть и обходная зарядка. При подключенном адаптере питание можно подавать непосредственно на смартфон, минуя аккумулятор. Такой режим пригодится во время продолжительных игровых сессий: батарея меньше нагревается и не проходит лишний цикл зарядки.

Также поддерживается обратная проводная зарядка. От HOT 70 можно подзарядить наушники, часы или другое устройство.

Итоги

Infinix HOT 70 получился сбалансированным недорогим смартфоном. К его сильным сторонам отнесем производительный Helio G100 Ultimate, аккумулятор на 6000 мАч с зарядкой 45 Вт, экран 120 Гц, NFC, стереодинамики, отдельный слот microSD и защиту IP65.

Главным компромиссом стал дисплей с разрешением 1576 × 720 пикселей — при диагонали 6,78 дюйма хотелось бы Full HD+. Также здесь нет ультраширокоугольной камеры, 5G и eSIM.

Для повседневных задач, игр без максимальных настроек и длительной работы вдали от розетки возможностей HOT 70 хватает. При выборе версии мы бы ориентировались на модификации с 8 ГБ оперативной памяти.