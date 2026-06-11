Tecno выпустила смартфон Pova 8 с двумя дисплеями

В смартфоне Pova 7 компания Tecno вдохновилась решениями Nothing и представила систему подсветки Delta Light Interface — треугольный световой элемент со 104 светодиодами. Теперь производитель пошёл ещё дальше, оснастив новый Pova 8 дисплеем Alive Matrix Display. Это небольшой матричный экран, встроенный в третий «объектив» на блоке камер — на деле на задней панели установлена только одна основная камера, несмотря на создаваемую дизайном иллюзию многомодульной системы. Tecno Pova 8 получил ряд улучшений по сравнению с предшественником, хотя некоторые характеристики стали скромнее. Одним из главных обновлений стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч вместо 6000 мАч у Pova 7.

Кроме того, батарея рассчитана более чем на 2000 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной ёмкости, что соответствует примерно 6 годам эксплуатации. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, позволяющая восполнить заряд с 1% до 50% за 35 минут. Также доступна обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт. При этом поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт, которая была у предыдущей модели, исчезла. Ещё одним спорным изменением стал переход на процессор Dimensity 7100. Несмотря на то, что он был представлен позже Dimensity 7300 из Pova 7, новый процессор производится по более старому 6-нм техпроцессу TSMC, тогда как предшественник использовал 4-нм технологию. Но смартфон всё равно можно назвать интересным, особенно если он будет продаваться по разумной цене.